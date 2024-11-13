Варламов оценил впечатления от одной страны фразой «никогда сюда больше не приеду»

Варламов посетил Боливию и заявил, что никогда больше туда не приедет

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Боливию и оценил свои впечатления от страны фразой «никогда больше не приеду». Видео из поездки доступно на YouTube.

Варламов опубликовал ролик о Боливии, описание которого гласит: «Никогда сюда больше не приеду! Страна без долларов, газа и надежд». В видео блогер рассказал, что в этой стране часто воруют. Кроме того, по словам Варламова, там много коррупции и домашнего насилия. Он назвал Боливию одной из беднейших стран континента.

Блогер также пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о проблемах в стране. «Нам приходится закупать доллары из-за границы, а доллар стоит очень дорого, и цены на все выросли, поэтому люди сильно жалуются. Мы уже не можем купить продукты, очень дорого», — заявила в разговоре с блогером женщина, продающая сувениры.

Ранее Варламов побывал в Норвегии и назвал минусы страны. «Кто бы мог подумать: даже в Норвегии не все хорошо с экологией. Помимо отравленной химией рыбы и огромных экодомов, тут все еще есть проблемы с утилизацией мусора», — рассказал он. Блогер отметил, что в Норвегии много мусоросжигательных заводов, из-за чего страна не заинтересована в переработке отходов.