Варламов побывал в Норвегии и назвал минусы страны

Блогер Варламов рассказал, что в Норвегии есть проблемы с утилизацией мусора

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Норвегии и назвал минусы страны. Видео из поездки доступно на YouTube.

«Кто бы мог подумать: даже в Норвегии не все хорошо с экологией. Помимо отравленной химией рыбы и огромных экодомов, тут все еще есть проблемы с утилизацией мусора», — рассказал Варламов.

Блогер отметил, что в Норвегии много мусоросжигательных заводов, из-за чего страна не заинтересована в переработке отходов. «Сжигать — это не очень экологично и не очень правильно, заводы уже понастроили, никуда от них не деться. Поэтому еще десятилетиями придется эти заводы кормить мусором, что замедляет переработку», — заключил он.

Ранее Варламов сравнил Батуми и Сочи. Блогер заявил, что в Сочи меньше мусора, чем на грузинском курорте. Он счел Батуми грязным городом.