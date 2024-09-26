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08:01, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер пожаловался на свинство на грузинском курорте

Блогер Илья Варламов рассказал, что в Сочи меньше мусора, чем в Батуми

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал минус Батуми и заявил, что в Сочи меньше мусора, чем на грузинском курорте. Видео поездки доступно на YouTube.

Варламов рассказал, что в популярном у россиян курорте Батуми местные жители паркуют машины в неположенных местах, из-за чего в городе много грязи. «Разносят здесь грязь, люди потом по этой грязи ходят — это как описать? Потом скажут, что Варламов, как настоящий свин, нашел грязь у нас в Батуми», — отметил он.

Блогер добавил, что из-за того, что автомобилисты паркуются на газоне, грязь распространяется и по набережным. «Потом все это дело разносится по набережной, здесь детки прыгают, но что за свинство?» — пожаловался он.

Варламов также показал свалку в Батуми, открытую в 1965 году. «Только вдумайтесь: она 59 лет пополняет свои запасы, неконтролируемо разрастается и гниет, сейчас свалка занимает площадь в 300 тысяч квадратных метров», — рассказал он и добавил, что этот «мусорный остров» никак не ограждается.

По словам блогера, в то же время в Сочи, в сравнении с Батуми, меньше мусора. «Сочи в этом вопросе вырвался вперед, и снова спасибо Олимпиаде 2014 года», — подчеркнул он.

Ранее Варламов назвал Индонезию тонущей помойкой. Блогер отметил, что мусор в этой стране не перерабатывают, а сжигают или привозят на свалку гнить.

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      Олег Давыдов
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