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12:56, 6 января 2025Спорт

Чемпион России по Dota перевел мошенникам 590 тысяч рублей

Чемпион России по Dota Евгений Погребешный перевел мошенникам 590 тысяч рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Чемпион России по компьютерной игре Dota Евгений Погребешный пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает Baza.

C 23-летним спортсменом связался злоумышленник, представившийся генеральным секретарем Федерации компьютерного спорта России Эмином Антоняном. Он убедил Погребешного в том, что произошла утечка данных игрока, которые могут быть использованы для поддержки Украины.

Затем с киберспортсменом связался мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Он убедил Погребешного перевести его накопления на «безопасный счет». Игрок лишился 590 тысяч рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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