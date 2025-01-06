Деми Мур получила «Золотой глобус» за роль в «Субстанции»

Актриса Деми Мур получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция»

Американская актриса Деми Мур удостоилась награды премии «Золотой глобус», одержав победу в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Субстанция». Об этом сообщили на странице «Золотого глобуса» в соцсети X.

Она обошла Зендею с ролью Таши в фильме «Претенденты» и Майки Мэдисон, исполнившую роль Эни в фильме «Анора».

До этого стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус», на которую был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Ранее американская телезвезда Ким Кардашьян оценила фильм «Субстанция» и подверглась насмешкам в сети. «Смотрела "Субстанцию" с Деми Мур. Визуальные эффекты потрясающие, и она выглядит просто потрясающе!» — написала Кардашьян.