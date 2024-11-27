Американская телезвезда Ким Кардашьян оценила фильм «Субстанция» и подверглась насмешкам в сети. На соответствующие комментарии в аккаунте киноленты в соцсети X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The News International.

Предпринимательница поделилась в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) мнением о картине. «Смотрела "Субстанцию" с Деми Мур. Визуальные эффекты потрясающие, и она выглядит просто потрясающе!» — написала Кардашьян.

Представители фильма сделали скриншот с ее высказыванием и разместили его на своей странице. Однако некоторые пользователи платформы раскритиковали мнение бизнесвумен в комментариях под постом. «Ким, я думаю, ты не уловила суть», «Конечно, вывод Ким из фильма заключается в том, что Деми Мур выглядит потрясающе», «Это как, когда знаменитости начали говорить о том, как сильно они любят "Паразитов"», «Самая большая сатира, которую я видел», «Это похоже на то, как искусственный интеллект смотрит "Терминатора"» — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян поделилась рекламными снимками новой коллекции нижнего белья итальянского модного дома Dolce & Gabbana и бренда Skims, основательницей которого она является, и вызвала гнев общественности.