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19:32, 6 января 2025Бывший СССР

МИД призвал отреагировать на удары Украины по ядерным объектам

Захарова: международное сообщество должно осудить удары ВСУ по ядерным объектам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Международное сообщество должно осудить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ядерным объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале министерства.

«То, что сегодня могут сделать все подлинно ответственные, неравнодушные и заботящиеся о ядерной безопасности страны, — это как минимум прямо и недвусмысленно указать Киеву, что его губительный курс неприемлем и осуждается», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала продолжающиеся удары ВСУ по ядерным объектам, в частности, по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Дипломат призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявить Киеву о недопустимости ударов по ЗАЭС. По ее мнению, западные политики также должны остановить украинские власти «хотя бы из чувства самосохранения».

Днем 5 января возле ЗАЭС прозвучали громкие взрывы после атаки ВСУ. В МАГАТЭ добавили, что информация о последствиях взрывов пока отсутствует.

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