МИД призвал отреагировать на удары Украины по ядерным объектам

Международное сообщество должно осудить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ядерным объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале министерства.
«То, что сегодня могут сделать все подлинно ответственные, неравнодушные и заботящиеся о ядерной безопасности страны, — это как минимум прямо и недвусмысленно указать Киеву, что его губительный курс неприемлем и осуждается», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.
Захарова прокомментировала продолжающиеся удары ВСУ по ядерным объектам, в частности, по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Дипломат призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявить Киеву о недопустимости ударов по ЗАЭС. По ее мнению, западные политики также должны остановить украинские власти «хотя бы из чувства самосохранения».
Днем 5 января возле ЗАЭС прозвучали громкие взрывы после атаки ВСУ. В МАГАТЭ добавили, что информация о последствиях взрывов пока отсутствует.