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21:11, 6 января 2025Экономика

Поддержку Украины международными фондами оценили

Поддержка Украины международными фондами превысила $300 млрд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Финансовая поддержка Украины международными фондами и странами, по оценкам международных институтов, за последние три года уже превысила 300 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, передает РИА Новости.

Отмечается, что доходы Киева в прошлом году и в утвержденном бюджете на этот год почти в два раза меньше расходов. Сейчас бюджет страны балансируется исключительно благодаря денежной поддержке Запада, уточняется в документе.

3 января США анонсировали новую военную помощь Украине. Уточняется, что о ней объявят в ближайшие дни.

До этого украинская журналистка Диана Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. Так телеведущая в своих соцсетях отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.

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