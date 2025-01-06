Полиция Южной Кореи получила право на арест Юн Сок Ёля

Полиция Южной Кореи получила право на арест президента Юн Сок Ёля

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) приняло решение делегировать полиции применение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщает агентство Reuters.

31 декабря 2024 года суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по заявлению антикоррупционного управления. 6 января срок действия ордера истекает. Предполагалось, что CIO может подать заявление на новый ордер или попытаться продлить нынешний.

Ранее в резиденции президента Южной Кореи прошли столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства. Следователи, прибывшие для ареста временно отстраненного президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже, были заблокированы военными.

Также сообщалось о том, что охране Юн Сок Ёля разрешили стрелять в следователей холостыми пулями в ходе попытки задержания и ареста политика 3 января. Дополнительно отмечается, что наличие оружия у охраны Юн Сок Ёля стало причиной, из-за которой были прекращены попытки его ареста.