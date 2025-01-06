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04:40, 6 января 2025Мир

Полиция Южной Кореи получила право на арест Юн Сок Ёля

Полиция Южной Кореи получила право на арест президента Юн Сок Ёля
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: The Presidential Office / Handout / Reuters

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) приняло решение делегировать полиции применение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщает агентство Reuters.

31 декабря 2024 года суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по заявлению антикоррупционного управления. 6 января срок действия ордера истекает. Предполагалось, что CIO может подать заявление на новый ордер или попытаться продлить нынешний.

Ранее в резиденции президента Южной Кореи прошли столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства. Следователи, прибывшие для ареста временно отстраненного президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже, были заблокированы военными.

Также сообщалось о том, что охране Юн Сок Ёля разрешили стрелять в следователей холостыми пулями в ходе попытки задержания и ареста политика 3 января. Дополнительно отмечается, что наличие оружия у охраны Юн Сок Ёля стало причиной, из-за которой были прекращены попытки его ареста.

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