Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 3 января 2025Мир

В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения полиции и военных

Yonhap: военные не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Yonhap / Reuters

В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства. Об этом сообщает агентство Yonhap (Ёнхап).

Уточняется, что следователи из Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO), прибывшие для ареста временно отстраненного президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже, были заблокированы военными.

При этом южнокорейская полиция предупредила, что если служба безопасности президента будет мешать аресту, то их под стражу по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей.

После задержания Юн Сок Ёля у CIO будет 48 часов, чтобы либо запросить еще один ордер на его официальный арест, либо освободить его.

В декабре прошлого года Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу экс-лидера страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия США призналась в отправке на Украину своего военного. После этого он взорвал автомобиль у отеля Трампа

      Появились подробности об одолевшем военного ВСУ в схватке на ножах российском бойце

      Число погибших при крушении самолета в Калифорнии выросло

      Над российским регионом за час уничтожили девять беспилотников

      В результате падения самолета в США погиб один человек

      В Раде призвали Тимошенко высказаться об остановке транзита газа из России

      Российские военные угнали танк ВСУ в Курской области и попали на видео

      В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения полиции и военных

      Брянский губернатор сообщил об отражении атаки ВСУ

      Польские моряки пожаловались на «серьезные сбои» сигнала GPS в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше