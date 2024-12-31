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03:46, 31 декабря 2024Мир

В Южной Корее суд выдал ордер на арест временно отстраненного президента

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Ёля
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / Reuters

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля по трем обвинениям. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что во вторник, 31 декабря, Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу экс-лидера страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения. Судебный ордер дает 48 часов на то, чтобы задержать временно отстраненного президента для допроса и затем подать заявление на ордер на арест.

Как отмечает агентство, хотя Юн Сок Ёль обладает президентским иммунитетом от уголовного преследования, эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил стране военное положение, обвинив оппозицию в намерении совершить государственный переворот «в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Позже он отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента. За отстранение президента от должности выступили 204 законодателя. В результате полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены. Конституционный суд страны должен подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности.

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