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06:47, 6 января 2025Россия

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Над территорией Брянской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз региона в Telegram.

По его словам, дрон самолетного типа обнаружили и сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ. В результате никто не пострадал, разрушений на земле нет.

На месте происшествия работаю экстренные службы.

Ранее в ночь на 6 января в Брянской области уничтожили украинский беспилотник.

5 января сообщалось, что стая беспилотников со взрывчаткой попыталась атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Дроны были оснащены взрывчаткой и поражающими элементами, масса боевой части оценивается в 3,5 килограмма. Все БПЛА были уничтожены системой ПВО, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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