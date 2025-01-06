В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Над территорией Брянской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз региона в Telegram.

По его словам, дрон самолетного типа обнаружили и сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ. В результате никто не пострадал, разрушений на земле нет.

На месте происшествия работаю экстренные службы.

Ранее в ночь на 6 января в Брянской области уничтожили украинский беспилотник.

5 января сообщалось, что стая беспилотников со взрывчаткой попыталась атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Дроны были оснащены взрывчаткой и поражающими элементами, масса боевой части оценивается в 3,5 килограмма. Все БПЛА были уничтожены системой ПВО, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.