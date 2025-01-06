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22:42, 6 января 2025Наука и техника

В азиатской стране научились выращивать новые зубы

AFP: ученые из Японии создали уникальный препарат для выращивания зубов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Японские ученые научилась выращивать новые зубы благодаря уникальному новаторскому препарату. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, он может стать альтернативой зубным протезам и имплантатам. Руководитель исследовательской группы Кацу Такахаси подчеркнул, что это совершенно новая для мира технология.

Отмечается, что первый этап испытаний на мышах и хорьках продлился 11 месяцев и продемонстрировал желаемый результат — у грызунов выросли новые зубы.

Ранее исследователи Итальянского технологического института (IIT) в Милане разработали первый транзистор на основе зубной пасты, который может стать основой для будущих съедобных электронных устройств.

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