В азиатской стране научились выращивать новые зубы

AFP: ученые из Японии создали уникальный препарат для выращивания зубов

Японские ученые научилась выращивать новые зубы благодаря уникальному новаторскому препарату. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, он может стать альтернативой зубным протезам и имплантатам. Руководитель исследовательской группы Кацу Такахаси подчеркнул, что это совершенно новая для мира технология.

Отмечается, что первый этап испытаний на мышах и хорьках продлился 11 месяцев и продемонстрировал желаемый результат — у грызунов выросли новые зубы.

Ранее исследователи Итальянского технологического института (IIT) в Милане разработали первый транзистор на основе зубной пасты, который может стать основой для будущих съедобных электронных устройств.