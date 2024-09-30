Advanced Science: из зубной пасты разработали транзистор

Исследователи Итальянского технологического института (IIT) в Милане разработали первый транзистор на основе зубной пасты, который может стать основой для будущих съедобных электронных устройств. Научная работа опубликована в журнале Advanced Science.

В основе разработки лежит использование фталоцианина меди — синего пигмента, который содержится в некоторых коммерческих зубных пастах и действует как отбеливающее средство. Этот пигмент известен своей способностью усиливать белизну зубов, действуя как оптический фильтр. При этом его химическая структура способствует проводимости заряда, что делает его подходящим кандидатом для использования в качестве полупроводника в органической электронике.

Исследователи изучили свойства фталоцианина меди совместно с учеными из Университета Нови-Сад. Они проанализировали клинические данные и выяснили, что при обычной чистке зубов люди случайно проглатывают около одного миллиграмма этого вещества. На основе этих данных они предположили, что его можно использовать для создания съедобных транзисторов.

Для создания транзистора команда использовала подложку из этилцеллюлозы с напечатанными электрическими контактами, выполненными с использованием раствора золотых частиц. Для изготовления затвора транзистора применялся хитозан, получаемый из ракообразных, который позволяет устройству функционировать при низком напряжении, менее одного вольта.

В дальнейшем исследователи планируют изучать другие съедобные вещества, которые могут стать основой для создания интеллектуальных электронных устройств. Такие устройства могут быть применены для мониторинга параметров здоровья в желудочно-кишечном тракте и других медицинских нужд.