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13:36, 7 января 2025Россия

Девятилетнего ребенка в пижаме встретили на улице российского города в канун Рождества

Девятилетнего ребенка в пижаме встретили на улице Петербурга в канун Рождества
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В канун Рождества прохожие встретили на улице Санкт-Петербурга девятилетнего мальчика в одной пижаме. Об этом пишет 78.ru.

Уточняется, что ребенок шел по улице Маршала Блюхера в этом российском городе. Его доставили с ознобом в больницу, а затем отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По данным портала, у мальчика психическое расстройство — аутизм. Когда его мать заснула, он достал ключ из ее куртки и сбежал из квартиры. Женщина проснулась и, не обнаружив сына дома, вызвала полицию. Позже ей сообщили, что ребенка нашли на улице.

Ранее в другом российском городе, Новороссийске, мужчина толкнул десятилетнего мальчика с аутизмом в лифте в присутствии дедушки ребенка. Инцидент попал на видео.

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