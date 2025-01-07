Девятилетнего ребенка в пижаме встретили на улице российского города в канун Рождества

Девятилетнего ребенка в пижаме встретили на улице Петербурга в канун Рождества

В канун Рождества прохожие встретили на улице Санкт-Петербурга девятилетнего мальчика в одной пижаме. Об этом пишет 78.ru.

Уточняется, что ребенок шел по улице Маршала Блюхера в этом российском городе. Его доставили с ознобом в больницу, а затем отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По данным портала, у мальчика психическое расстройство — аутизм. Когда его мать заснула, он достал ключ из ее куртки и сбежал из квартиры. Женщина проснулась и, не обнаружив сына дома, вызвала полицию. Позже ей сообщили, что ребенка нашли на улице.

Ранее в другом российском городе, Новороссийске, мужчина толкнул десятилетнего мальчика с аутизмом в лифте в присутствии дедушки ребенка. Инцидент попал на видео.