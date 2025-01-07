Экс-замглавы МЧС Краснодарского края продлили арест

Экс-замглавы МЧС Краснодарского края Симоненко продлили арест до 4 февраля

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшего заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко до 4 февраля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что сторона защиты настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Адвокат подчеркивал, что Симоненко страдал онкологическим заболеванием и перенес операцию, а также сотрудничает со следствием.

Суд отклонил ходатайство защиты, сославшись на возможность экс-замглавы МЧС повлиять на ход расследования. Также стало известно, что подозреваемому будут предъявлены уточненные обвинения.

Симоненко обвиняют в покушении на беспомощного человека, попытке умышленного уничтожения чужого имущества и приготовление к заказному преступлению в составе группы по найму из корыстных побуждений.

3 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества Симоненко и его семьи. У Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 машин, приобретенных на незаконные доходы.