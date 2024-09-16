Бывшего замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю обвинили в организации покушения

СК обвинил экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю в организации покушения

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в деле Симоненко нет так называемых коррупционных или экономических статей — он проходит обвиняемым по статьям 33, 30, 167 («Организация покушения на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества») и 33, 30, 105 («Организация покушения на убийство») УК РФ.

Другие подробности пока не разглашаются.

О задержании Симоненко на рабочем месте стало известно 1 августа. Далее он был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества Симоненко и его семьи. Экс-замглавы ГУ МЧС проверяли на причастность к коррупционным, а также к насильственным преступлениям.