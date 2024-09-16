Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:14, 16 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю обвинили в организации покушения

СК обвинил экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю в организации покушения
Сергей Симоненко

Сергей Симоненко. Кадр: Альфа news / YouTube

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в деле Симоненко нет так называемых коррупционных или экономических статей — он проходит обвиняемым по статьям 33, 30, 167 («Организация покушения на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества») и 33, 30, 105 («Организация покушения на убийство») УК РФ.

Другие подробности пока не разглашаются.

О задержании Симоненко на рабочем месте стало известно 1 августа. Далее он был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества Симоненко и его семьи. Экс-замглавы ГУ МЧС проверяли на причастность к коррупционным, а также к насильственным преступлениям.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      Трамп назвал причину второго покушения на него

      Подозреваемый в покушении на Трампа предстал перед судом

      Москвичей предупредили об окончании летней погоды

      Стало известно об уничтожении использовавшихся мирными жителями мостов в Курской области

      Власти сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Белгородской области

      В России сочли идеальным сенатором депутата Рады с 25-летним стажем и сына экс-главы СБУ

      Бородина перенесла экстренную операцию

      В ВСУ признали контакты с задержанным по делу о покушении на Трампа

      В США раскритиковали модернизацию самолета времен Трумэна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше