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16:47, 7 января 2025Мир

Канадский политик предложил купить у США Аляску

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил купить у США Аляску
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил купить у США входящую в их состав Аляску. Как передает телеканал CTV News, шутливое заявление политика прозвучало в ответ на идею избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предположившего, что Канада может войти в состав Америки.

«Знаете, я хочу сделать президенту Трампу встречное предложение: давайте мы купим Аляску? А заодно и Миннесоту с Миннеаполисом присоединим. Это просто невозможно», — сказал глава канадского региона.

Форд добавил, что Канада — суверенная страна, а ее жители — такие же гордые, как и американцы. В связи с этим он выразил надежду, что два государства смогут превратиться в крепость и доказать, что они — «самые сильные, самые богатые и самые процветающие две страны во всем мире».

Ранее Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Так политик отреагировал на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, добавив, что США «больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву».

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