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05:53, 7 января 2025Культура

Показ российского документального фильма о причинах СВО отменили в Италии

Мэр Тосканы сообщил об отмене показа документального фильма о причинах СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Мэр итальянского города Ареццо в Тоскане Алессандро Джинелли объявил об отмене показа снятого Russia Today кинофильма «Майдан: поворот на войну» о госперевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР). Об этом сообщила газета La Nazione.

Показ картины был запланирован на 18 января. По некоторым данным, такое решение могло быть принято из-за планировавшегося выступления двух журналистов — военного корреспондента из Италии Андреа Лучиди и Винченцо Лоруссо, который перевел картину на итальянский язык.

Организатор показа Микеле Менчетти раскритиковал отмену показа. По его мнению, таким образом город лишает себя площадки для дебатов. Менчетти пообещал найти другие способы представить киноленту, отметив, что интерес к данной теме велик.

Ранее актер и продюсер, спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал сообщил, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. В ленте будут содержаться доказательства того, что спецоперация «не была вторжением России, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО и США».

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