Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

Российская олимпийская чемпионка Виктория Листунова продолжит карьеру в Италии

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Виктория Листунова продолжит карьеру в Италии. Об этом во вторник, 7 января, ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Специалист отметила, что Листунова отправится в Италию совсем скоро. «С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — рассказала Родионенко.

На турнир Листунову пригласил клуб Ginnastica Riccione Academy. Одним из тренеров там работает россиянин Антон Столяр.

19-летняя Листунова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье. Кроме того, в активе спортсменки золото чемпионата Европы-2021 в многоборье.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Отечественные гимнасты пропустили Олимпийские игры в Париже.