Депутат ГД Шеремет: 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений

Депутат Государственной Думы (ГД) от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений. Его слова передает РИА Новости.

«Не сомневаюсь, что 2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых», — сказал он.

По мнению парламентария, усилится процесс объединения стран вокруг России в виде политическо-экономического блока, способного противостоять Западу. Он также предположил, что в текущем году у стран Запада будет достаточно собственных забот, поэтому проблемы украинского кризиса их волновать не будут.

Ранее политолог Сергей Марков допустил, что в 2025 году возможна некоторая нормализация отношений России и Запада, снятие ряда неизбирательных санкций, таких как блокировка банковских карт и запрет авиасобщения. Однако, считает эксперт, отмены всех экономических ограничений ждать не стоит.

Тем временем военный аналитик Уилл Шрайвер предупредил, что конфронтационная политика Запада по отношению к России обернется против него самого.