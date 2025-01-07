Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 7 января 2025Россия

В Госдуме анонсировали скорую перезагрузку международных отношений

Депутат ГД Шеремет: 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы (ГД) от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений. Его слова передает РИА Новости.

«Не сомневаюсь, что 2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых», — сказал он.

По мнению парламентария, усилится процесс объединения стран вокруг России в виде политическо-экономического блока, способного противостоять Западу. Он также предположил, что в текущем году у стран Запада будет достаточно собственных забот, поэтому проблемы украинского кризиса их волновать не будут.

Ранее политолог Сергей Марков допустил, что в 2025 году возможна некоторая нормализация отношений России и Запада, снятие ряда неизбирательных санкций, таких как блокировка банковских карт и запрет авиасобщения. Однако, считает эксперт, отмены всех экономических ограничений ждать не стоит.

Тем временем военный аналитик Уилл Шрайвер предупредил, что конфронтационная политика Запада по отношению к России обернется против него самого.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские вузы перейдут на новую систему образования. Как будут учиться студенты?

      Раскрыта причина контратаки ВСУ в Курской области

      В РАН раскрыли планы Запада по расшатыванию ситуации в Белоруссии

      Штурмовавший Капитолий американский шаман захотел побывать в России

      В США усомнились в способности Украины продержаться еще год в конфликте с Россией

      В НАТО призвали банки и пенсионные фонды инвестировать в оборону

      В Госдуме анонсировали скорую перезагрузку международных отношений

      У бывшего губернатора российского региона конфисковали 18 часов за миллионы рублей

      Бастрыкин заинтересовался живущими на лестнице тюменской многоэтажки мигрантами

      Предсказано будущее цен на топливо на АЗС в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше