Аналитик Шрайвер: конфронтация с Россией обернется против самого Запада

Конфронтационная политика Запада по отношению к России обернется против него самого. С таким предупреждением выступил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети Х.

«Запад выбрал путь, который на 100 процентов гарантированно приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — считает эксперт.

Он добавил, что Запад по-прежнему стремится к расширению НАТО, для чего необходимо и дальше создавать образ «врага» альянса в лице России.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия никогда не позволит Украине вступить в НАТО. «Россия никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени», — сказал он.