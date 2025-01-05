Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 5 января 2025Мир

На Западе предупредили о последствиях конфронтации с Россией

Аналитик Шрайвер: конфронтация с Россией обернется против самого Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Конфронтационная политика Запада по отношению к России обернется против него самого. С таким предупреждением выступил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети Х.

«Запад выбрал путь, который на 100 процентов гарантированно приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — считает эксперт.

Он добавил, что Запад по-прежнему стремится к расширению НАТО, для чего необходимо и дальше создавать образ «врага» альянса в лице России.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия никогда не позволит Украине вступить в НАТО. «Россия никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли махинации с российскими энергоносителями

      Зеленский матом прокомментировал отказ Запада от превентивных санкций против России

      Киберспортсмен с Украины вернулся в российскую команду Team Spirit

      Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»

      Число погибших при пожаре в Кировской области возросло

      Зеленский назвал условие согласия на прекращение огня

      Сербия заявила о готовности мгновенно выкупить российскую долю в NIS

      Появились новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

      Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили

      Сафонов выиграл свой первый трофей в «ПСЖ»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше