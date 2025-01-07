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05:25, 7 января 2025Экономика

МИД Приднестровья призвал Молдавию решить проблемы с газом

МИД Приднестровья призвал Молдавию заплатить долги «Газпрому»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министерство иностранных дел Приднестровья призвало власти Молдавии решить проблему долга предприятия «Молдовагаз» перед российским «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.

Из-за долга была прекращена подача газа в непризнанную республику и разразился энергетический кризис.

Ранее стало известно, что тысячи домов в Приднестровье остались без горячей воды из-за прекращения поставок российского газа.

Министр экономического развития непризнанной ПМР Сергей Оболоник заявил, что с 08:00 утра 1 января после того, как «Газпром» остановил поставки газа через территорию Украины, свои работы остановили все промышленные предприятия.

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