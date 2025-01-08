Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе

Бусаргин: обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе

Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили дроны.

«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», — подчеркнул он. Бусаргин добавил, что на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе раздались взрывы. Местные жители услышали не менее 15 взрывов.

Бусаргин предупреждал об угрозе атаки дронов.