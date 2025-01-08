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04:31, 8 января 2025Россия

Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе

Бусаргин: обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили дроны.

«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», — подчеркнул он. Бусаргин добавил, что на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе раздались взрывы. Местные жители услышали не менее 15 взрывов.

Бусаргин предупреждал об угрозе атаки дронов.

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