Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили дроны.
«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», — подчеркнул он. Бусаргин добавил, что на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе раздались взрывы. Местные жители услышали не менее 15 взрывов.
Бусаргин предупреждал об угрозе атаки дронов.