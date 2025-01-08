Дания допустила независимость Гренландии

Глава МИД Дании: Гренландия может стать независимой, но не частью США

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят ее жители. Об этом сообщает Reuters.

Глава ведомства признал, что у автономной территории есть свои амбиции. В то же время он усомнился, что в случае их реализации, Гренландия может стать частью США.

При этом Ларс Люкке Расмуссен отверг идею о том, что страна находится в состоянии внешнеполитического кризиса. По его словам, опасения Соединенных Штатов по поводу безопасности в Арктике являются законными на фоне усиления активности России и Китая в регионе. Глава МИД подчеркнул, что Копенгаген открыт для диалога с США по сотрудничеству в данном вопросе.

Ранее король Дании Фредерик X на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов. В частности, гербы Гренландии и Фарерских островов увеличили, а также поместили на второе и третье поля соответственно. В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — отметила она.