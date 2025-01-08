Дания допустила независимость Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят ее жители. Об этом сообщает Reuters.
Глава ведомства признал, что у автономной территории есть свои амбиции. В то же время он усомнился, что в случае их реализации, Гренландия может стать частью США.
При этом Ларс Люкке Расмуссен отверг идею о том, что страна находится в состоянии внешнеполитического кризиса. По его словам, опасения Соединенных Штатов по поводу безопасности в Арктике являются законными на фоне усиления активности России и Китая в регионе. Глава МИД подчеркнул, что Копенгаген открыт для диалога с США по сотрудничеству в данном вопросе.
Ранее король Дании Фредерик X на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов. В частности, гербы Гренландии и Фарерских островов увеличили, а также поместили на второе и третье поля соответственно. В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — отметила она.