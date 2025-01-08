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15:42, 8 января 2025Экономика

Лесные пожары нарушили голливудскую традицию

В Голливуде лесные пожары помешали объявить номинантов премии актерской гильдии
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Традиционную церемонию объявления номинантов премии актерской гильдии пришлось отменить на фоне лесных пожаров. Об этом пресс-служба Гильдии сообщает в соцсети X (бывший Twitter).

Решение об отмене ежегодной церемонии в руководстве организации объяснили соображениями безопасности. Список номинантов пообещали опубликовать на сайте Гильдии американских киноактеров. Церемония награждения проводится с 1995 года.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки. К среде площадь возгорания достигла 13,44 квадратного километра. В зону эвакуации вошла резиденция вице-президента США Камалы Харрис — сама политик в настоящее время находится в Вашингтоне.

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