Лесные пожары нарушили голливудскую традицию

В Голливуде лесные пожары помешали объявить номинантов премии актерской гильдии

Традиционную церемонию объявления номинантов премии актерской гильдии пришлось отменить на фоне лесных пожаров. Об этом пресс-служба Гильдии сообщает в соцсети X (бывший Twitter).

Решение об отмене ежегодной церемонии в руководстве организации объяснили соображениями безопасности. Список номинантов пообещали опубликовать на сайте Гильдии американских киноактеров. Церемония награждения проводится с 1995 года.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки. К среде площадь возгорания достигла 13,44 квадратного километра. В зону эвакуации вошла резиденция вице-президента США Камалы Харрис — сама политик в настоящее время находится в Вашингтоне.