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05:50, 8 января 2025Мир

США обвинили в неспособности прекратить огонь в Газе

США обвинили в неспособности исполнить свою резолюцию о прекращении огня в Газе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

США не могут исполнить свою же резолюцию о прекращении огня в Газе, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, «несмотря на всю свою мощь», Вашингтон не в состоянии исполнить предложенную резолюцию Совбеза ООН о поэтапном прекращении огня в Газе. «Когда они выступают с инициативой представить такую резолюцию, они должны найти способы, чтобы, знаете ли, ее реализовать», — обвинил Мансур.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе. По его словам, ни один элемент резолюции Соединенных Штатов в Совбезе ООН не был выполнен.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа.

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