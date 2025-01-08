США обвинили в неспособности прекратить огонь в Газе

США обвинили в неспособности исполнить свою резолюцию о прекращении огня в Газе

США не могут исполнить свою же резолюцию о прекращении огня в Газе, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, «несмотря на всю свою мощь», Вашингтон не в состоянии исполнить предложенную резолюцию Совбеза ООН о поэтапном прекращении огня в Газе. «Когда они выступают с инициативой представить такую резолюцию, они должны найти способы, чтобы, знаете ли, ее реализовать», — обвинил Мансур.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе. По его словам, ни один элемент резолюции Соединенных Штатов в Совбезе ООН не был выполнен.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа.