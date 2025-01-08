Подозреваемый в подрыве Cybertruck использовал ИИ

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT

Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе (штат Невада), использовал ChatGPT при подготовке преступления. Об этом сообщил шериф городской полиции Кевин Макмахилл, сообщил телеканал NBC News.

По информации полиции, при помощи искусственного интеллекта (ИИ), в частности, пытался выяснить, какое количество взрывчатки ему потребуется и где он может приобрести фейерверки. Макмахилл добавил, что это первый известный ему случай использования ChatGPT на территории США с такой целью.

Взрыв электромобиля произошел у здания отеля Trump International Hotel, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января. В результате взрыва Ливельсбергер не выжил. Издание New York Post писало, что мотивом подрыва Cybertruck могло стать расставание подозреваемого с женой. При этом в Федеральном бюро расследований рассматривают политический мотив преступления.