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23:59, 8 января 2025Мир

Премьер Гренландии обсудил заявления Трампа с королем Дании

Reuters: премьер Гренландии встретился с королем Дании после заявлений Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер Гренландии Муте Эгеде встретится с королем Дании Фредериком Х, чтобы обсудить заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости уступить остров. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В среду лидер Гренландии встретился с королем Дании в Копенгагене», — указано в сообщении.

До этого Трамп призвал Данию уступить Гренландию для защиты «свободного мира». «Cледует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира», — отметил избранный американский лидер, добавив, что Россия и Китай усиливают свое присутствие в этом регионе.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик

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