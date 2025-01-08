Премьер Гренландии обсудил заявления Трампа с королем Дании

Reuters: премьер Гренландии встретился с королем Дании после заявлений Трампа

Премьер Гренландии Муте Эгеде встретится с королем Дании Фредериком Х, чтобы обсудить заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости уступить остров. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В среду лидер Гренландии встретился с королем Дании в Копенгагене», — указано в сообщении.

До этого Трамп призвал Данию уступить Гренландию для защиты «свободного мира». «Cледует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира», — отметил избранный американский лидер, добавив, что Россия и Китай усиливают свое присутствие в этом регионе.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик