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15:39, 8 января 2025Бывший СССР

Премьера Украины вызвали в Раду из-за закона о демобилизации

Украинского премьер-министра Шмыгаля вызвали в Раду из-за закона о демобилизации
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызвали в парламент из-за закона о демобилизации. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В Раду вызвали Шмыгаля. Повод — закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство в соответствии с законом о мобилизации», — указал Железняк в публикации.

Он также отметил, что за вызов проголосовали 158 депутатов при 150 необходимых.

Ранее депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что кабмин не разработал в срок законопроект о демобилизации украинских солдат. По ее словам, кабинету министров было поручено подготовить соответствующий документ в течение восьми месяцев.

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