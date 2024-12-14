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12:01, 14 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неготовности проекта о демобилизации солдат

Депутат Рады Совсун: кабмин не разработал в срок проект о демобилизации военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кабмин не разработал в срок законопроект о демобилизации солдат. О неготовности документа заявила депутат Верховной Рады Инна Совсун, передает РИА Новости.

По словам политика, кабинету министров было поручено разработать законопроект о демобилизации украинских военных в течение восьми месяцев.

«Восемь месяцев прошло 11 декабря, 11 декабря — это первый день, когда срок истек», — обозначила Совсун.

В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, согласно которому находящимся за рубежом военнообязанным гражданам, в частности, будет отказано в консульских услугах. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

В конце октября на северо-востоке Украины прошел митинг с требованием демобилизации родственников. Как отмечалось, близкие военнослужащих выходили на аналогичные митинги в течение года и в других областных центрах страны.

6 декабря сообщалось, что общественный центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) ко Дню Вооруженных сил Украины запустил в продажу лимитированную партию куриных яиц «Президентские». Нардеп пояснил, что акция критикует нехватку воли у президента Украины Владимира Зеленского для проведения демобилизации в армии.

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