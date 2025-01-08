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13:12, 8 января 2025Бывший СССР

Протасевич опубликовал фото с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии

Экс-главред NEXTA Протасевич выложил фото с белорусским политиком Бабарико
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Бывший главный редактор белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич опубликовал фото с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Виктором Бабарико из колонии. Фотографии и видео были опубликованы в его Telegram-канале.

«Виктор Дмитриевич выглядит хорошо. Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись. Он по-прежнему в очень бодром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия», — рассказал Протасевич о политике.

Встреча, как стало известно, прошла на территории колонии в Новополоцке, где сейчас содержится Бабарико. При этом бывший кандидат в президенты находился в изоляции с начала 2023 года, никаких подробностей о его жизни с тех пор не сообщалось. Целью нынешней встречи Роман Протасевич назвал «передачу весточки» Виктору Бабарико от его родных.

Ранее Роман Протасевич, который сам был задержан и приговорен к восьми годам лишения свободы, но впоследствии помилован, опубликовал фотографии одного из лидеров протестов в Белоруссии Марии Колесниковой. О ней также не было ничего известно в течение полутора лет.

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