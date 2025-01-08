Пьяный россиянин в больнице ударил кулаком в лицо фельдшера и был арестован

В Тверской области пьяный пациент напал в больнице на фельдшера

В Нелидово Тверской области пациент в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера в приемном покое больницы. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, в медучреждение доставили двух пьяных мужчин, один из которых был без сознания. Когда к пациенту подошла дежурная медработница, он очнулся и кулаком ударил ее в лицо. Персонал обратился в полицию, дебошира задержали и арестовали на трое суток за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что россиянин избил пенсионера из-за прикосновения к его машине и был задержан.

