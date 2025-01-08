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21:40, 8 января 2025Забота о себе

Россиянам дали советы по подготовке к первому рабочему дню

Врач Уланкина: под конец праздников нужно переходить на сбалансированное питание
Виктория Клабукова

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Последние праздничные дни, как правило, омрачает близость рабочих будней. Свои советы по вхождению в прежний ритм «Известиям» дала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Вливаться в рабочий настрой стоит постепенно. Озаботиться этим следует заблаговременно — за 3-4 дня до окончания новогодних каникул. Под конец праздников рекомендуется отказаться от вечерних посиделок и восстановить режим сна. Вместе с тем нужно отвыкать от новогоднего стола и выбирать простые блюда. Приемы пищи необходимо сократить до трех раз и соблюдать их в одно и то же время. Медики настоятельно советуют отказаться от распития алкоголя и сократить потребление кофе. Сбалансированное питание поможет восстановить биологические ритмы и избавить организм от дополнительных стрессов. Не помешают также прогулки на свежем воздухе и физическая нагрузка — спорт повысит иммунитет. Главное, не допустить переутомления или переохлаждения.

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Морально адаптироваться к будням поможет план задач. Подобная психологическая практика уменьшит тревожность и повысит эффективность. Анализ рабочих обязанностей способен даже вернуть любовь к профессии, убеждена Уланкина.

В первый день врачи рекомендуют работать налегке и не брать на себя много. Из задач следует выбирать те, которые не требуют особенной концентрации. Каждый час-полтора в течение дня следует делать перерывы — большую пользу принесут дыхательные упражнения, медитации и разминки. «Если во время каникул организм получил достаточно отдыха, физической нагрузки и питательных веществ, продуктивность вскоре восстановится, а силы, накопленные во время каникул, помогут выполнять план быстрее», — пояснила Уланкина.

Ранее психологи объяснили повышенную продуктивность россиян на рабочем месте в преддверии Нового года. Многим трудоголикам конец года представляется настоящим триумфом, когда работа приносит дополнительное удовольствие.

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