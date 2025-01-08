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18:54, 8 января 2025Россия

Россиянам рассказали о новых параметрах расчета пенсии

Депутат Чаплин: в 2025 году поменяются параметры расчета пенсионных баллов в РФ
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году в России изменятся параметры расчета пенсионных баллов, что скажется на размере будущих пенсий. Об этом россиянам рассказал депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Его слова приводит RT.

По словам депутата, теперь для заработка одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек. «Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий», — указал парламентарий. Таким образом, чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов удастся собрать во время трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущих выплат.

При этом для тех, кто планирует в 2025 году подать заявление на назначение страховой пенсии, минимальное количество пенсионных баллов, которые следует набрать, равно 30. Важно помнить, что в формирование пенсии могут быть включены социально значимые периоды жизни, такие как уход за маленьким ребенком до полутора лет и служба в армии.

Эти промежутки, подчеркнул парламентарий, учитываются как дополнительные баллы, что помогает увеличить размер будущей пенсии. «С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на десять рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», — пояснил он.

Ранее Никита Чаплин сообщил, что в России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий и еще две — в 2027 году.

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