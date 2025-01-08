Россиянин попытался устроить фейерверк в банке и был задержан

В Ростове мужчина попытался поджечь петарды в отделении банка

В Ростове мужчина попытался поджечь фейерверки в отделении банка и был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По данным источника, накануне вечером в полицию поступило сообщение, что на улице Казахская неизвестный ходит с петардами у банкомата. По прибытии правоохранители задержали 33-летнего Алексея Доненко. «Мужчина ранее был судим по статьям 314 (уклонение от отбывания лишения свободы), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 131 (изнасилование) и 158 (кража) УК РФ», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

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