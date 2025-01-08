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23:21, 8 января 2025Мир

США отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

Белый дом: США приветствуют решение Украины прекратить транзит газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

По его мнению, перекрыв трубопровод в Европу, Киев нанес «значительный удар» по экономике России. Чиновник полагает, что Москва лишится около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов.

Кирби также отметил, что решение Украины полностью соответствует политике Вашингтона. Он добавил, что сейчас половина сжиженного природного газа (СПГ) поставляется в Европу из США.

Ранее стало известно, что «Газпром» за восемь месяцев 2024 года увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов.Также сообщалось, что «Газпром» досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень в 38 миллиардов кубометров газа.

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