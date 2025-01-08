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22:14, 8 января 2025Мир

В Финляндии ответили на вопрос об открытии границы с Россией

Орпо: Финляндия не может открыть границу с Россией из-за угроз
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ответил на вопрос о возможном открытии границы с Россией, заявив, что она останется закрытой. Об этом он рассказал после обсуждения вопросов безопасности с лидерами партий и парламентских фракций страны, передает «Интерфакс».

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал финский премьер.

Орпо подчеркнул, что российский «теневой флот» остается «самой большой проблемой» в Балтийском море. По его словам, Европейскому союзу и НАТО следует оказывать активное противодействие данной «угрозе».

Ранее стало известно, что НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, которые возьмут на себя охрану подводной инфраструктуры. Предполагается, что данные суда пробудут в море до апреля.

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