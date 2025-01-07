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17:43, 7 января 2025Мир

В Балтийское море направятся корабли НАТО

Yle: руководство НАТО решило направить около десяти кораблей в Балтийское море
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Североатлантический альянс направит в Балтийское море около десяти кораблей, которые возьмут на себя охрану подводной инфраструктуры. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Yle.

Предполагается, что данные суда пробудут в Балтийском море до апреля. Они будут курсировать неподалеку от энергетических и телекоммуникационных кабелей.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Предполагается, что он причастен к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Финские таможенные службы считают, что корабль относится к так называемому теневому флоту России.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести против России новые санкции ЕС, в связи с ее якобы причастностью к повреждению подводного кабеля EstLink 2.

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