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01:31, 8 января 2025Экономика

В Госдуме рассказали о влиянии новогодних праздников на размер зарплаты

Депутат Гаврилов: новогодние праздники не влияют на размер фиксированного оклада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости рассказал, что новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада.

По словам собеседника агентства, работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме. «Для таких работников январь остается месяцем с обычным доходом, несмотря на многочисленные выходные», — пояснил Гаврилов.

При этом снизить размер выплат могут тем, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени. Таким образом, если сотрудник в январе работает меньше обычного, его заработок может снизиться.

Он также отметил, что аванс, который будет выплачен в середине месяца, может оказаться меньше обычного. Это объясняется тем, что расчет аванса часто основывается на первых рабочих днях месяца, а в январе их, как правило, очень мало.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне в среднем ожидают зарплату в 139 тысяч рублей. По данным исследования, мужчины хотят получать 157 тысяч рублей, а женщины — 123 тысячи рублей. Самые высокие зарплатные ожидания зафиксировали в индустрии красоты — 190 тысяч рублей в месяц.

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