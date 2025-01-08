Минобороны Украины: в Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США

В Киев прибыла делегация Совета национальной безопасности США во главе с директором ведомства вопросам Украины Уинфилдом Свонтоном. Об этом сообщает Министерство обороны страны в своем Telegram-канале.

«Перед заседанием в формате Рамштайн в Киев прибыла американская делегация во главе с директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США», — отмечено в сообщении.

С украинской стороны участие в переговорах принял заместитель министра обороны Сергей Боев. По словам представителей Минобороны, главной темой встрече является обсуждение итогов военной помощи Украине со стороны США. Кроме того, предполагается запланировать взаимодействие ведомств двух стран в 2025 году.

Ранее стало известно об отставке ведущего координатора помощи Украине в Пентагоне Лоры Купер. По мнению журналистов Politico, это связано с беспокойством ведомства от будущих действий новой администрации Дональда Трампа.