Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 8 января 2025Россия

В Москве загорелась кровля реконструируемого здания

МЧС: на севере Москвы загорелась кровля двухэтажного реконструируемого здания
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Кровля двухэтажного реконструируемого здания загорелась в Москве на улице Врубеля. Об этом 8 января заявили в пресс-службе столичного главка МЧС в Telegram.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. «Площадь пожара — 300 квадратов. На месте работают 74 специалиста и 19 единиц техники», — добавили в МЧС.

Ранее на улице Первомайской на востоке Москвы загорелся магазин, расположенный на первом этаже жилого здания. Пожар на площади 30 квадратных метров потушили 29 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Возгорание произошло на 9-м этаже из 24-х — из окон повалил черный дым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США допустили охлаждение Евросоюза к Зеленскому после одного из его решений

      Журналист обратился к американцам на фоне пожара в Калифорнии

      В Словакии прокомментировали остановку транзита газа через Украину

      В российском регионе сбили беспилотники ВСУ

      В США осудили планы Трампа присоединить Канаду и Гренландию

      В российском городе обрушились балконы в жилом доме

      США пообещали Украине «очень значительный» пакет военной помощи

      Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

      В Испании заявили о росте фашизма в Европе

      Пожар в престижном районе Лос-Анджелеса связали с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше