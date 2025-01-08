В Москве загорелась кровля реконструируемого здания

МЧС: на севере Москвы загорелась кровля двухэтажного реконструируемого здания

Кровля двухэтажного реконструируемого здания загорелась в Москве на улице Врубеля. Об этом 8 января заявили в пресс-службе столичного главка МЧС в Telegram.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. «Площадь пожара — 300 квадратов. На месте работают 74 специалиста и 19 единиц техники», — добавили в МЧС.

Ранее на улице Первомайской на востоке Москвы загорелся магазин, расположенный на первом этаже жилого здания. Пожар на площади 30 квадратных метров потушили 29 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Возгорание произошло на 9-м этаже из 24-х — из окон повалил черный дым.