В России отреагировали на разрыв военных контрактов Белграда и Москвы

Сенатор Джабаров назвал делом Сербии отказ от военных контрактов с Россией

Расторжение Сербией нескольких военных контрактов с Россией не скажется на отношениях двух стран, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на решение Белграда.

«Сербы сами решают. Я уверен, что сербский народ — один из самых близких и братских народов для нас. Но есть политика, а в политике, видимо, какие-то свои соображения. Я понимаю, что президент Сербии находится под постоянным давлением. Он этого не скрывает, что находится в окружении всех стран НАТО. На него оказывается давление, очень сильное причем. Честно говоря, он сопротивляется любым попыткам втянуть его в санкционную политику против нашей страны. Но я думаю, что это не принципиально, потому что у нас особых поставок сейчас и не было. Если это важно для того, чтобы показать Западу, что Сербия занимает позицию нейтральную, это ее право. Но, как правило, такие вещи все равно ни к чему не приводят», — объяснил сенатор.

Политик считает, что, несмотря ни на что, Сербия никогда не станет партнером западных стран и будет отстаивать свою политическую позицию.

У нас все равно отношения с Сербией самые доброжелательные и, я уверен, что мы и дальше будем развивать эти отношения. Надо немножко подождать, чтобы все это успокоилось, сейчас очень много будет различных вбросов Владимир Джабаров российский сенатор

Как заявил начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович, Белград расторг несколько контрактов с Москвой по поставкам вооружения. Он назвал продолжение сотрудничества по этим договорам на текущий момент невозможным. «Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — сказал военачальник. По его словам, Сербия старается найти выход из сложившейся ситуации.