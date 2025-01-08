Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 8 января 2025Мир

Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Milos Miskov / Anadolu Agency via Getty Images

Сербия расторгла некоторые контракты по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире, сообщил начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

«Что касается поставок оружия из РФ, то это на данный момент практически невозможно. <...> Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — сказал Мойсилович, отметив, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Глава Генштаба добавил, что российское оружие находится на вооружении многих стран по всему миру и производится во многих государствах по лицензиям, поэтому сербская армия находит способы обслуживания своей военной техники.

Ранее в январе президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Белграда выкупить у России долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в случае, если она попадет под санкции США. Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в текущем месяце.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

      ВСУ назвали используемой для терактов армией наемников

      Стало известно об отказе украинского футболиста переходить в ПСЖ из-за Сафонова

      Более 80 тысяч мигрантов принудительно выдворили из России в 2024 году

      В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

      В Запорожской области обвинили Украину в попытке создать экологическую катастрофу

      В США рассказали о достижении Путиным благоприятных условий для России

      Потерпевший крушение в Черном море танкер «Волгонефть-239» уберут с берега

      Протасевич опубликовал фото с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии

      В Турции пропала россиянка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше