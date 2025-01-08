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06:14, 8 января 2025Россия

В России раскрыли замысел Трампа и Маска

Пушков: Трамп позволяет Маску критиковать Великобританию, чтобы убрать Стармера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки предпринимателя Илона Маска на премьера Британии Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд.

«Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает – поддерживает», — раскрыл Пушков, отметив, что американский лидер позволяет Маску оказывать давление на руководство Великобритании поскольку хочет добиться прихода на должность премьера другого человека.

Ранее Маск назвал Стармера злом из-за обвинений в адрес властей королевства в сокрытии преступлений банд, замешанных в массовых изнасилованиях несовершеннолетних девочек. Также он обвинил Стармера в соучастии бандам.

До этого предприниматель раскритиковал власти ФРГ, заявив, что страна находится на критическом этапе и ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса.

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