В США рассказали об уязвимости Великобритании после удара «Орешника»

MWM: удар «Орешником» показал уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам

Испытание «Орешника» показало уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник” по украинской цели», — указано в материале.

Союзники Великобритании по НАТО уже ранее высказывали озабоченность из-за нынешнего состояния систем противоракетной обороны страны, уточняют авторы публикации. Кроме того, и президент России Владимир Путин рассказывал о невозможности отразить удары «Орешника».

Ранее стало известно о возможности ответа России на удары ракетами ATACMS по Белгородской области. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, РФ может произвести новый удар «Орешником».