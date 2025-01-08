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15:53, 8 января 2025Мир

В США рассказали об уязвимости Великобритании после удара «Орешника»

MWM: удар «Орешником» показал уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Испытание «Орешника» показало уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник” по украинской цели», — указано в материале.

Союзники Великобритании по НАТО уже ранее высказывали озабоченность из-за нынешнего состояния систем противоракетной обороны страны, уточняют авторы публикации. Кроме того, и президент России Владимир Путин рассказывал о невозможности отразить удары «Орешника».

Ранее стало известно о возможности ответа России на удары ракетами ATACMS по Белгородской области. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, РФ может произвести новый удар «Орешником».

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