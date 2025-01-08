В Запорожской области обвинили Украину в попытке создать экологическую катастрофу

Балицкий: ВСУ попытались создать экологическую катастрофу в Азовском море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно атаковали пустую емкость от нефтепродуктов в Бердянском порту, пытаясь устроить экологическую катастрофу в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ ударили по порту управляемой ракетой. В результате образовалось возгорание, которое смогли погасить. Атака не повлияла на работоспособность порта, пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь в небе над Россией были сбиты 32 украинских дрона.