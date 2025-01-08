Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 8 января 2025Россия

В Запорожской области обвинили Украину в попытке создать экологическую катастрофу

Балицкий: ВСУ попытались создать экологическую катастрофу в Азовском море
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно атаковали пустую емкость от нефтепродуктов в Бердянском порту, пытаясь устроить экологическую катастрофу в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ ударили по порту управляемой ракетой. В результате образовалось возгорание, которое смогли погасить. Атака не повлияла на работоспособность порта, пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь в небе над Россией были сбиты 32 украинских дрона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

      ВСУ назвали используемой для терактов армией наемников

      Стало известно об отказе украинского футболиста переходить в ПСЖ из-за Сафонова

      Более 80 тысяч мигрантов принудительно выдворили из России в 2024 году

      В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

      В Запорожской области обвинили Украину в попытке создать экологическую катастрофу

      В США рассказали о достижении Путиным благоприятных условий для России

      Потерпевший крушение в Черном море танкер «Волгонефть-239» уберут с берега

      Протасевич опубликовал фото с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии

      В Турции пропала россиянка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше