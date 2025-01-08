Японии предсказали стремительное падение рождаемости

Университет Тохоку: в Японии к 2720 году будет лишь один ребенок младше 14 лет

По последним подсчетам профессора Тохоку Хироси Ёсиды, в Японии, где рождаемость продолжает резко снижаться, к 2720 году будет всего один ребенок младше 14 лет. Это предсказание на 100 лет опережает предыдущие оценки. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно прогнозам университета, 5 января 2720 года в стране останется лишь один ребенок младше 14 лет. Такие расчеты были проведены с учетом статистических данных по рождаемости в Японии за 2024 год.

Предыдущие оценки, сделанные 1 апреля 2023 года, указывали на то, что к 27 октября 2821 года в Японии останется всего один ребенок младше 14 лет. Таким образом, последние прогнозы предполагают, что дефицит детского населения в Японии возникнет на целый век раньше.

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