Юра Борисов стал номинантом еще одной престижной кинопремии

Российский актер Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards за роль в фильме «Анора». Это следует из опубликованного списка номинантов на сайте премии.
Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана». Также он вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими коллегами по фильму стал номинантом в категории «Лучший актерский состав».
До этого Борисов был номинирован на «Золотой глобус», однако премия в его категории досталась Кирану Калкину, сыгравшему в комедии «Настоящая боль». Конкурентами российского актера в этой номинации стали Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.
В декабре картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.