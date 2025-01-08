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19:43, 8 января 2025Культура

Юра Борисов стал номинантом еще одной престижной кинопремии

Российского актера Юру Борисова номинировали на SAG Awards
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российский актер Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards за роль в фильме «Анора». Это следует из опубликованного списка номинантов на сайте премии.

Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана». Также он вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими коллегами по фильму стал номинантом в категории «Лучший актерский состав».

До этого Борисов был номинирован на «Золотой глобус», однако премия в его категории досталась Кирану Калкину, сыгравшему в комедии «Настоящая боль». Конкурентами российского актера в этой номинации стали Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.

В декабре картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.

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