Юра Борисов стал номинантом еще одной престижной кинопремии

Российского актера Юру Борисова номинировали на SAG Awards

Российский актер Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards за роль в фильме «Анора». Это следует из опубликованного списка номинантов на сайте премии.

Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана». Также он вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими коллегами по фильму стал номинантом в категории «Лучший актерский состав».

До этого Борисов был номинирован на «Золотой глобус», однако премия в его категории досталась Кирану Калкину, сыгравшему в комедии «Настоящая боль». Конкурентами российского актера в этой номинации стали Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.

В декабре картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.