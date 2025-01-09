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16:31, 9 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал самый отвратительный советский фильм

Блогер Артемий Лебедев назвал отвратительным советский фильм «Три мушкетера»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал самый отвратительный советский фильм. Свое мнение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев поздравил известного советского и российского актера, исполнителя одной из главных ролей в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Михаила Боярского, получившего орден «За заслуги перед Отечеством» I степени от президента России Владимира Путина.

«Хотя надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трех мушкетеров, я в своей жизни не видал», — заявил дизайнер.

Ранее Лебедев похвалил выступление блогера Влада Бумаги на прямой линии с президентом России. Он счел общение Бумаги с Путиным удачным пиар-ходом.

До этого дизайнер дал совет россиянам, которые ничего не делают. Он порекомендовал им заняться трудотерапией.

ЖЗЛ
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